Editoriale – Dicembre 2016

“Good morning! And in case I don’t see you, good afternoon, good evening, and good night!” (The Truman Show) – … E, nel caso non dovessimo sentirci, Buon Natale e Buon Anno Nuovo (a tutti i webtrekker)!

La Redazione di WebTrek Italia

“Qualcuno una volta mi ha detto che il tempo è un predatore che ci aspetta al varco per tutta la vita, ma io credo che il tempo sia un amico che ci accompagna e ci ricorda di godere di ogni istante, perché quell’istante non tornerà mai più. Quello che ci lasciamo alle spalle è meno importante di come abbiamo vissuto. Dopo tutto Numero Uno, siamo solo mortali.” (Jean Luc Picard)

Philip Dick (che non mancava di senso dell’ironia) attraverso uno dei suoi personaggi più misteriosi – il mutante e preveggente Kuato nel romanzo Total Recall – ci suggerisce che noi siamo ciò che realizziamo e che ciascuno di noi si concretizza con le proprie azioni e non con le sue memorie (o per meglio dire, la narrazione fittizia che fa del proprio tempo nella Storia).

Ma non è per nulla facile!

Direte (giustamente voi), come dovessimo affrontare una missione quinquennale nello spazio ostile dell’impero klingon in compagnia di un equipaggio di distaccati, falsi e collerici vulcaniani, andoriani e tellariti.

Allora risolviamola così: fatemi chiamare un consulente “ad hoc” anzi il consulente per eccellenza in materia di tempo; il Dottore (Chi?), che infatti ci consiglierebbe di “…fare esattamente ciò che lui fa: tenere duro e pretendere che si tratti di un piano appositamente congegnato.”

Poi, se sarà la nostra sorte essere dannati, che almeno sia per ciò che saremo (e faremo) realmente…

Auguri…

“Parli per lei, signore: io ho intenzione di vivere per sempre.” (William T. Riker)